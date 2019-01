Verkehrsunfall in Salder mit drei verletzten Personen

Ein 81-jähriger Autofahrer wollte am Sonntagabend von der Straße Vor dem Dorfe in die Museumsstraße fahren. Beim Abbiegen übersah er eine bevorrechtigte 40-jährige Autofahrerin, die auf der Straße Vor dem Dorfe in Richtung Watenstedt fuhr, so die Polizei. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer sowie ein 42-jähriger Beifahrer leicht. Es entstand ein Schaden von mindestens 7.100 Euro. Derzeit ermittelt die Polizei die Unfallursache.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder