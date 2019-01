Lichtenberg. Bei dem Einbruch entsteht ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Gestohlen wird nach ersten Erkenntnissen nichts.

Täter brechen in Salzgitter in eine Praxis ein

Unbekannte Personen sind im Zeitraum von Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 14.05 Uhr, in eine Praxis in der Burgbergstraße eingebrochen. Einen Schaden von 500 Euro verursachten die Täter beim Aufhebeln einer Zugangstür, wie die Polizei mitteilt. Die Täter flüchteten offensichtlich ohne Diebesgut. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 1 89 70

in Verbindung zu setzen.