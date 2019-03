Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr in der Swindonstraße einen Opel Corsa beschädigt. Laut Polizei schlug der Täter eine Seitenscheibe ein und verursachte hierdurch einen Schaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18970

in Verbindung zu setzen.