Lebenstedt. Der vorübergehende Auszug wird am 29. März mit einer Party gefeiert. Der Treff zieht vorübergehend in den Forellenhof.

Der Kinder- und Jugendtreff Graffiti in Salzgitter wird saniert

Der Kinder- und Jugendtreff (KJT) Graffiti im Stadtpark wird saniert und muss deswegen ab dem 5. April geschlossen werden. Alle Aktivitäten finden weiterhin statt, wie die Stadt mitteilt. Dafür zieht der gesamte KJT in die Jugendkulturwerkstatt (JKW) Forellenhof. Am Freitag, 29. März, wird von 15 bis 21 Uhr der vorübergehende Abschied aus dem Graffiti mit einer Party gefeiert.

An dem 1952 gebauten Kinder- und Jugendtreff Graffiti sind umfangreiche Arbeiten notwendig, die nicht während des laufenden Betriebes stattfinden können: Der Bodenbelag wird ebenso erneuert wie die Innenräume, die gleichzeitig barrierefrei umgebaut werden. Im Anschluss werden die Räume neu aufgeteilt. Die obere Etage, die bereits seit längerer Zeit nicht mehr genutzt werden konnte, wird für die Jugendarbeit ausgebaut. Darüber hinaus wird die Küche vergrößert. Die Planungen für diese Rundumerneuerung fanden unter anderem auch mit Beteiligung der Kinder statt, die den Jugendtreff regelmäßig besuchen.

Die Sanierungsarbeiten sind zwingend erforderlich, um die weitere Nutzung des Kinder- und Jugendtreffs sicher zu stellen, so die Stadt. Gefördert wird dieses Projekt aus dem niedersächsischen Integrationsfonds mit rund einer Million Euro.

Die wichtigste Nachricht für Kinder, Jugendliche und Eltern: Die Projekte, Betreuungsangebote und Gruppenarbeiten werden ab dem 8. April in bewährter Weise angeboten und finden alle in der Jugendkulturwerkstatt Forellenhof im Forellenweg 10 statt. Dies betrifft auch alle Betreuungsangebote in den Sommerferien wie die Ferienerlebnistage (FETSZ) und der Mitmachzirkus.

Doch bereits ab dem 8. April sind das zweiköpfige Pädagogenteam und die ehrenamtlichen Jugendleiterinnen im Forellenhof anzutreffen. Auch unter der Telefonnummer des Graffitis,

(05341) 42168,

ist das Team weiterhin erreichbar sowie unter der Telefonnummer des Forellenhofs,

(05341) 43972,

und der Handynummer

(0151) 20025192

. Die städtische Medienpädagogik wird in dieser Zeit ebenfalls in der Forelle untergebracht sein. Sie ist weiterhin unter

(0151) 62873378

erreichbar.



Ab dem April wird ein Bus-Shuttleservice zwischen dem Graffiti und dem Forellenhof eingerichtet werden. Die Schulkinder werden pünktlich gegen 13 Uhr von der Schule in den Forellenhof und zum Graffitigebäude zurück gefahren. Nach Absprache können auch andere interessierte Besucher während der Öffnungszeiten transportiert werden. Die Öffnungszeiten für die Offene Tür für Kinder sind von 14 Uhr bis 18 Uhr; für Jugendliche steht die Offene Tür in der Forellenhof sogar bis 21 Uhr zur Verfügung.

Bis zum März 2020 sollen die umfangreichen Arbeiten im Kinder- und Jugendtreff Graffiti abgeschlossen sein. Dann wird die Wiedereröffnung ebenfalls mit einer Party gefeiert.