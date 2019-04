Lebenstedt – Frau wird gleich dreimal beim Diebstahl erwischt

Eine Salzgitteranerin ist gleich mehrfach als Diebin aufgefallen: Nach Aussage der Polizei versuchte die 34-Jährige am Mittwoch, 10. April, gegen 14.30 Uhr zunächst, mehre Paar Schuhe aus einem Fachgeschäft in der Straße In den Blumentriften zu stehlen – in einem ebenfalls vor Ort angebotenen Rucksack.

Die Frau wurde demnach von einer Mitarbeiterin, die das Geschehen beobachtet hatte, am Verlassen des Geschäftes gehindert. Dabei versuchte die 34-Jährige noch erfolglos, die Verkäuferin wegzustoßen. Der Gesamtwert des sichergestellten Diebesguts belief sich auf 330 Euro.

Kurz nach der ersten Tat versuchte die Frau erneut, Waren aus einem Kaufhaus zu stehlen

Gegen 16 Uhr versuchte die Frau dann erneut, mehrere Schuhe, eine Rucksack sowie drei Geldbörsen im Wert von zirka 90 Euro zu entwenden – dieses Mal aus einem Lebenstedter Kaufhaus. Hier wurde sie durch die elektronische Sicherung der Waren vom Diebstahl abgehalten und durch richterliche Anordnung zur Verhinderung weiterer Taten bis zum allgemeinen Geschäftsschluss in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte.

Gegen Mitternacht scheiterte auch der dritte Versuch

Nach ihrer Entlassung wurde sie gegen 23.45 Uhr erneut auf frischer Tat ertappt: Am Hüttenring versuchte die Frau, Getränke und Salat im Wert von rund 10 Euro aus den Auslagen eines Lebensmittelgeschäftes zu entwenden. Auch hierbei wurde sie vom Personal beobachtet und festgehalten.

Gegen die 34-Jährige wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern laut Polizei an.