Am Rohrkamp in Lebenstedt wurde ein Blechschuppen aufgetreten.

Lebenstedt. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Gestohlen wurde bei dem Vorfall am Rohrkamp jedoch offenbar nichts.

Bislang unbekannte Täter haben am im Zeitraum zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, nach derzeitigem Ermittlungsstand die Tür eines Blechschuppens am Rohrkamp in Lebenstedt aufgetreten.

Dabei entstand laut Polizeisprecher Matthias Pintak ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Gegenstände wurden demnach jedoch nicht entwendet.