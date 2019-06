Die Polizei in Lebenstedt bittet um Hinweise zu den Vorkommnissen.

Unbekannte beschädigen VW Bora in Lebenstedt

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 7 und 17 Uhr einen VW Bora beschädigt, der auf dem Parkplatz zwischen Klinikum und Seniorenresidenz an der Straße Zum Salzgittersee in Lebenstedt geparkt war. Dies teilte Polizeisprecher Matthias Pintak mit.

Die Unbekannten schlugen demzufolge die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs ein und verursachten zudem am hinteren rechten Kotflügel eine Delle. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Pintak circa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 telefonisch in Verbindung zu setzen.