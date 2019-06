Drei Männer verprügeln in Lebenstedt einen 35-Jährigen

Lebenstedt. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend gegen 22 Uhr in einem Park – das Opfer musste ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Drei unbekannte Männer sollen am Mittwochabend gegen 22 Uhr in einer Parkanlage an der Albert-Schweitzer-Straße (Lebenstedt) ohne ersichtlichen Grund auf einen 35-Jährigen eingeschlagen haben. Wie Polizeisprecher Frank Oppermann mitteilte, hatte sich das Opfer nur zufällig in dem Park aufgehalten.

Das 35-Jährige konnte demnach vom Tatort fliehen, musste später aber vom Rettungsdienst ins städtische Klinikum zugeführt werden. Zu den Tätern können aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden, heißt es weiter.

Die Polizei bittet um Hinweise: (05341) 18970.