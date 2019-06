Frauen wollen in Lebenstedt Kosmetika für 600 Euro stehlen

Zeugen haben am Donnerstag auf der Straße In den Blumentriften zwei Frauen im Alter von 21 und 31 Jahren dabei beobachtet, wie sie in einem Geschäft Kosmetikartikel im Wert von 600 Euro in ihre Handtaschen steckten.

Die beiden daraufhin angesprochenen Frauen waren laut Polizeisprecher Matthias Pintak nicht gemeldet und mussten somit eine Sicherheitsleistung bei der Polizei hinterlegen. Die Beamten stellten das Diebesgut zudem sicher.

Gegen die Ladendiebinnen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so Pintak weiter.