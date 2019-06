Die Polizei in Lebenstedt bittet um Hinweise zur 60-jährigen Unfallfahrerin.

60-Jährige begeht in Lebenstedt Fahrerflucht

Auf dem Gelände eines Supermarktes am Hüttenring ist es nach derzeitigem Ermittlungsstand am Donnerstag gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeisprecher Matthias Pintak beschädigte die etwa 60-jährige Fahrerin eines weißen SUV beim Ausparken einen daneben stehenden silbernen VW Polo an der rechten Seite, wobei ein Schaden von mindestens 500 Euro entstand.

Der VW-Fahrer hielt sich nach Polizeiangaben zum Unfallzeitpunkt an seinem Fahrzeug auf und machte die die 60-Jährige sogleich auf das Geschehen aufmerksam. Die Frau entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, heißt es weiter.

Die Unfallfahrerin hatte hell gefärbte Haare und trug zudem eine Brille. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Person und dem weißen SUV machen können: (05341) 18970.