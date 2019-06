Lebenstedt: Altabiturienten übergeben Großplastik an Gymnasium

Klaus Berner steht am Freitagmittag in der Halle vor dem Musikraum des Kranich – Gymnasiums. Vor ihm sein drei Zentner schweres selbst gemachtes Großplastik. Auf der Plakette am Sockel des Kunstwerks steht „Rotes Konstrukt: Großplastik zum Abitur 1959. Klasse 13 m und 13 s“. Berner erinnert sich:...