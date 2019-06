Stiftschor Steterburg singt für eine friedvolle Welt

Zu einem musikalischen Sommerabend hatte am Dienstag der Stiftskirchenchor Steterburg in das Gotteshaus eingeladen. Mit Kirchenliedern und Gospels brachten die Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Andreas von Einem eine bunte Mischung an gängigen Melodien zu Gehör. Der Eintritt war frei, um eine...