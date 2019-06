Lebenstedt: BMW beschädigt beim Ausparken Renault

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Fahrer eines schwarzen BMW am Montag gegen 15.55 Uhr beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke in der Chemnitzer Straße in Lebenstedt einen neben ihm parkenden Renault Megane an dessen Beifahrerseite touchiert. Er setzte daraufhin seine Fahrt fort.

Der BMW wurde dabei offensichtlich an der Beifahrerseite und im Frontbereich beschädigt, wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilte. Der entstandene Sachschaden beträgt demnach circa 1000 Euro.

Passanten hatten laut Pintak beobachtet, dass zwei junge Männer in dem BMW saßen. Weitere Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt in Verbindung zu setzen: (05341) 18970.