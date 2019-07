Salzgitters Grundschüler haben „neues Ziel voraus“

Sommerferien – das bedeutet auch für Salzgitters Schüler sechs Wochen Freizeit und Erholung vom Lernstress. Für nicht wenige von ihnen beginnt danach ein neuer Lebensabschnitt. So auch für die Viertklässler der Grundschulen in Lichtenberg, Lesse und Flachstöckheim, die sich nun auf vielfältige Art und Weise von ihren bisherigen Mitschülern und Lehrern verabschiedet haben.

Musikalischer Abschied an der Gerhard-Gesemann-Grundschule

„Vier Jahre sind verflogen, neues Ziel voraus“, tönte es etwa aus der Turnhalle der Gerhard-Gesemann-Grundschule in Lichtenberg. Rund 40 Viertklässler nehmen von hier aus ihren Weg an die weiterführenden Schulen. Bei der Verabschiedung führte die Klasse 4 b in Anlehnung an das Lied des Rap-Künstlers Sido ihren eigenen „Astronaut“-Song auf. „Erste Klasse und die Köpfe noch leer“: So haben die Schüler ihre Laufbahn nach eigener musikalischer Aussage vor vier Jahren begonnen – nun verabschiedete Schulleiterin Petra Binder den „besonderen Jahrgang“ mit „einem weinenden und einem lachenden Auge“.

Für die zehnjährige Sophie Arendt geht es nach den Sommerferien zum Gymnasium Am Fredenberg, vorher aber erstmal in den Familienurlaub in der Western-Stadt Pullman City im Harz. Natürlich freue sie sich auf „neue Freunde und Lehrer“, werde ihre alte Grundschule aber natürlich auch vermissen. Zum Abschied hatte Sophie daher ein eigens angefertigtes, an „Star Wars“ angelehntes „Grundschule – Das Wars“-Shirt dabei.

Auch Schulleiterin Binder freut sich auf die Ferien – auch wenn diese wegen der Vorbereitung des kommenden Schuljahrs sowie anstehenden Restaurierungsarbeiten im Schulgebäude etwas weniger entspannt ausfallen dürften als bei ihren Schülern.

Die Lesser Viertklässler sind „Dann mal weg“

Binder ist ebenfalls für die Grundschul-Außenstelle in Lesse zuständig, wo 24 Viertklässler sowie der sichtlich gerührte Lehrer Thorsten-Michael Schreiter verabschiedet wurden. Hier gab es neben Turn- und Gesangsvorführungen auch die Urkunden für den Mathe-Wettbewerb und das Sport-Sommerfest. Hier hatte Philipp Zenk (10) aus dem vierten Jahrgang mit 815 Punkten die schulweite Bestmarke erzielt. Mit entsprechender Belobigung sowie „Wir sind dann mal weg“-Abschiedsshirt ausgestattet geht es für ihn nun mit der Familie in den Urlaub an die Nordsee und anschließend zur Oberschule Söhlde.

Großes Spalier an Grundschule Am Gutspark

An der Grundschule Am Gutspark in Flachstöckheim verabschiedeten die jüngeren Jahrgänge die Viertklässler mit einem großen Spalier über den gesamten Schulhof. Schulleiterin Dagmar Barnstorf-Brandes wünschte ihren 34 Abgängern „Mut, Herz und Verstand“ sowie Durchhaltevermögen für den weiteren Weg.