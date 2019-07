Steterburg hat einen Spielplatz für alle „Landratten“

Solche Möglichkeiten wollen schließlich genutzt werden: Noch bevor der neue „Landratten-Spielplatz“ in Steterburg offiziell eingeweiht wurde, tobten mehrere Kindergruppen auf dem großen Spielschiff herum. Kurz darauf gab Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) das rund 4000 Quadratmeter fassende Areal zwischen Danziger Straße und Breslauer Straße dann auch offiziell frei: „Liebe Kinder, ihr könnt euren Spielplatz in Beschlag nehmen.“

Das ließen sich die Angesprochenen nicht zweimal sagen – im Nu waren neben dem Spielschiff auch die Schaukeln, die Wippe und die „Backtische“ belegt. Auch die mit Süßigkeiten gefüllte „Schatztruhe“, die Klingebiel mitgebracht hatte, war schnell geknackt und geleert.

Kinder sind maßgeblich an der Entstehung beteiligt

Dieses Vergnügen hatten sich die anwesenden Kinder, die von der Kita Stiftsmäuse, dem Familienzentrum St. Bernward und der Grundschule Steterburg kamen, redlich verdient – schließlich waren sie maßgeblich am Entstehungsprozess des Spielplatzes beteiligt. In 2018 hatten sie sich gemeinsam mit Anwohnern sowie der Orts- und Ratspolitik darüber Gedanken gemacht, wie der neu zu gestaltende Bereich auf der „Spielfläche Am Sternkamp“ aussehen solle. Im vergangenen Juni entschied sich außerdem eine Jury, der neben 20 Kindern auch Ortsbürgermeister Christian Striese (CDU) sowie Salzgitters Kinder- und Familienbeauftragte Sylvia Fiedler angehörten, für den Namen „Landratten-Spielplatz“.

Was solche „Landratten“ mit Steterburg zu tun haben? Die offizielle Anschrift des Spielplatzes ist an der nach der polnischen Ostseestadt benannten Danziger Straße – die Kinder müssen sich ihre Seefahrer-Qualitäten aber erst noch aneignen. Damit das allen gelingt, gibt es neben dem großen Spielschiff auch noch ein kleineres Pendant für die etwas jüngeren Besucher.

Ben (fünf, von links), Luis (vier), Hanna (sechs) und Amelie (fünf) nahmen das große Spielschiff gleich in Beschlag. Foto: Marius Klingemann

Die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Kristina Wilkens (Bürgerliste 38239) erzählte in ihrer Eröffnungsrede von einer „alten Sandkastenfreundin“, mit der sie „immer noch in Kontakt“ sei. Dementsprechend hoffe sie, dass auch auf dem neuen Steterburger Spielplatz „neue Freundschaften entstehen“. Mit dabei waren auch Timo Wiegreffe vom Landschaftsarchitektur-Büro Spalink-Sievers, das die Gestaltungsvorschläge planerisch umgesetzt hatte, sowie das Team der ausführenden Firma Detlef Reinert Garten- und Landschaftsbau.

Spielwiese kann noch nicht genutzt werden

Noch nicht begeh- beziehungsweise bespielbar ist die große große Spielwiese mit Hügellandschaft und grünem Klassenzimmer für Grundschul-Exkursionen. Hier kann es so richtig los gehen, wenn sich eine feste Grasnarbe gebildet hat.

Der Spatenstich für den „Landratten-Spielplatz“ war im November 2018 erfolgt, die Steterburger Kinder haben den Baufortschritt seitdem aufmerksam verfolgt. Viele der nun entstandenen Spielgeräte und -möglichkeiten sind auch für behinderte Menschen geeignet.

Der Spielplatz ist Teil des Sanierungsgebietes „Soziale Stadt Steterburg“, die Kosten sind aktuell mit 380.000 Euro eingeplant.