Einbrecher erbeuten in Lebenstedt leeren Tresor

Der Einbruch ereignete sich an der Neißestraße in Lebenstedt.

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben am frühen Freitagmorgen, gegen

1.40 Uhr in ein Bürogebäude an der Neißestraße in Lebenstedt eingedrungen. Die Unbekannten erbeuteten einen Tresor, der allerdings leer war, und flüchteten unerkannt, bevor sie vom Hauseigentümer entdeckt werden konnten, heißt es im Polizeibericht. Der Eigentümer sei durch die von den Tätern verursachten Geräusche aufgewacht und habe im Erdgeschoss der Sache auf den Grund gehen wollen. Die Schadenshöhe betrage etwa 50 Euro, so die Polizei.