Unfallflucht in Lebenstedt – Polizei sucht Zeugen

Lebenstedt. Der Unfall ereignete sich zwischen Mittwoch und Donnerstag am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, einen am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt geparkten Ford Mondeo beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer vom Unfallort, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter, (05341) 18970, in Verbindung zu setzen.