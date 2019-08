Streit in Lebenstedt führt zu Handgreiflichkeiten

Zwei Frauen im Alter von 18 und 21 Jahren sind am Dienstag, 6. August, 22.00 Uhr, in der Einsteinstraße in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, soll die 21-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung der 18-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll die 21-jährige Frau der Geschädigten an den Haaren gezogen und sie getreten haben. Zur Ursache des Streits kann die Polizei keine Angaben machen. Gegen die 21-Jährige hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

