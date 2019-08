Vier Fahrräder aus Garage in Lebenstedt gestohlen

Unbekannte haben im Tatzeitraum zwischen Freitag, 9. August, 12 Uhr, und Dienstag, 13. August, 18 Uhr, aus einer Garage am Kurt-Schumacher-Ring vier Fahrräder entwendet. Laut Polizeiangaben hebelten die Täter dazu ein Garagentor auf. Sie stahlen die Räder und Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass mehrere Täter am Werk waren. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder