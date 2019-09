Fahrradfahrer fährt mit 1,7 Promille durch Lebenstedt

Betrunken war ein 34-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch um 22.30 Uhr auf dem Hüttenring unterwegs. Polizisten stoppten den Mann, so meldet die Polizei, da erste Anzeichen auf einen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,7 Promille, so die Polizei weiter. Dem 34-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

