19-Jähriger greift in Lebenstedt zwei Polizisten an

Zu Streitigkeiten zwischen einem 19-jährigen Salzgitteraner und dessen Vater kam es am Samstagmorgen in einer Wohnung in der Fuhsestraße in Lebenstedt. Auslöser des Streits war, dass der Vater in seiner Wohnung auf einen Bekannten seines Sohnes traf, diesen für einen Einbrecher hielt und ihn mit Reizgas besprühte. Das teilt die Polizei mit. Als die alarmierten Beamten eintrafen, um den Sachverhalt aufzunehmen, war der Sohn derart aufgebracht, dass er die Polizeibeamten körperlich anging. Er trat einen Beamten gegen den Oberkörpers und eine Beamtin gegen das Handgelenk. Der Beschuldigte musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt und waren weiterhin dienstfähig. Gegen den 19-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandsgegen Vollstreckungsbeamte.