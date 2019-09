Der Täter schlug in der Albert-Schweitzer-Straße zu. (Symbolbild)

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße zwei Pakete von einem Handkarren entwendet. Der Mitarbeiter des Paketdienstes hatte den Karren für eine Auslieferung kurz unbeaufsichtigt gelassen, meldet die Polizei. In dieser Zeit stahl der Dieb die zwei Pakete.

Hinweise können bei der Polizei unter (05341) 18970 gegeben werden.