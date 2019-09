Salzgitter: 14-Jähriger übersieht Auto – Rettungshubschrauber

Der 14-jährige Fahrradfahrer erlitt eine schwere Kopfverletzung und war nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik nach Hannover (Symbolbild).

Eine schwere Kopfverletzung zog sich ein 14-jähriger Fahrradfahrer zu, als er am Dienstag gegen 16.20 Uhr auf der Feldstraße in Lebenstedt mit einem Auto zusammengestoßen war. Das teilte die Polizei mit. Demnach sei der Jugendliche mit seinem Rad zunächst auf dem Radweg auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs gewesen und habe dann plötzlich die Fahrbahn queren wollen. Dabei übersah er laut Polizeiangaben offensichtlich den Mazda einer 37-Jährigen, die in die entgegengesetzte Richtung fuhr und einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Durch den Sturz habe sich der Jugendliche eine schwere Kopfverletzung zugezogen und sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Die 37-jährige Mazda-Fahrerin erlitt laut Angaben der Polizei einen Schock und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Am Auto wie auch am Fahrrad kam es zu Sachschäden.

Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.