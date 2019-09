Lebenstedt lädt zum Bauernmarkt in die Innenstadt

In der Innenstadt von Lebenstedt wird von Freitag, 20. September, bis Sonntag, 22. September, wieder der Bauernmarkt gefeiert. Rund 33 Verkaufsstände tragen zu dem bunten Marktreiben bei, so der Veranstalter City-Lebenstedt. Eröffnet wird der Markt am Freitag um 16.30 Uhr auf der...