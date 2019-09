Lebenstedt: 23-Jähriger verletzt Polizisten leicht

Ein 23-jähriger Mann hat am Donnerstag um 18.15 Uhr einen Polizisten an der Erich-Ollenhauer-Straße leicht verletzt. Die Polizei habe einen Hinweis erhalten, dass sich an einem geparkten Auto eine auffällige Person aufhalte. Die Polizeibeamten konnten daraufhin einen 23-jährigen Mann feststellen. Der Mann habe sich während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ablehnend und nervös verhalten, meldet die Polizei. Plausible Angaben zum Grund seines Aufenthaltes am Fahrzeug konnte der 23-Jährige nicht geben. Im weiteren Verlauf habe der Mann einen 23-jährigen Polizisten nach einem Schulterstoß verletzt. Zudem beschädigte der Täter die Brille des Beamten. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verursacher.

