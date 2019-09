Lebenstedt: Verursacherin flüchtete nach Verkehrsunfall

Eine Frau hat sich am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall auf der Albert-Schweitzer-Straße um 16.30 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 86-jähriger BMW-Fahrer auf der Straße Richtung Bahnhof. In Höhe des Rathauses musste der Mann auf der linken Spur an der Ampel warten. Auf dem rechten, speziell für den Busverkehr gekennzeichneten Fahrstreifen hielt ein blauer Ford Kombi.

Bei Grün wechselte der Ford die Spur und beschädigte die vordere rechte Seite des BMW. Die Fahrerin des Fords entfernte sich danach vom Unfallort. Sie soll ein Kopftuch getragen sowie ein südländisches Aussehen haben und etwa 20 bis 35 Jahre alt sein, so die Polizei weiter.

Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.