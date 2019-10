Lebenstedt: Verursacher begehen Unfallfluchten

Lebenstedt. Am Dienstag und Mittwoch gab es zwei Fälle von Verkehrsunfallfluchten in Salzgitter. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu Fällen von Verkehrsunfallfluchten ist es am Dienstag und Mittwoch in Salzgitter gekommen. Im ersten Fall kehrte eine 33-jährige Salzgitteranerin am Mittwochvormittag zu ihrem Wagen zurück, der seit Dienstagabend auf einem Parkstreifen an der Marienbruchstraße abgestellt war. Dabei stellte sie fest, dass ihr Auto am Heck beschädigt worden war. Der bislang unbekannte Täter habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, so die Polizei.

Der zweite Fall von Unfallflucht hat sich am Mittwoch um 13 Uhr auf der Lessingstraße ereignet. Eine 61-jährige Salzgitteranerin befand sich an ihrem geparkten Auto, als die Fahrerin eines weißen Kleintransporters vor dem Fahrzeug parkte. Wie die Polizei mitteilt, ging die Frau anschließend in die Grundschule St. Michel. Nachdem die bislang Unbekannte zusammen mit ihrem Kind aus der Grundschule zurückkehrte und in ihr Auto stieg, stieß sie mit der Anhängerkupplung ihres Transporters gegen den Wagen der 61-Jährigen. Anschließend habe sich die Unfallverursacherin unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zeugen, die die oben beschriebenen Situationen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der (05341) 18970 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.