In dringenden Fällen ist die Polizei Lebenstedt mobil erreichbar. (Symbolbild)

Lebenstedt. Die normale Amtsnummer ist am Dienstag erst ab 12 Uhr wieder zu erreichen. Der Notruf 110 ist von der Einschränkung nicht betroffen.

Lebenstedt: Polizei am 15. Oktober nur eingeschränkt erreichbar

Die Polizei Lebenstedt teilt mit, dass die Dienststelle am Dienstag, 15. Oktober, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr nicht über die normale Amtsnummer (05341) 18970 zu erreichen ist. Davon betroffen seien auch alle Nebenstellen. Der Grund sei die Umstellung der Telefonanlage. In wichtigen Angelegenheiten stehen zwei Mobilnummern zur Verfügung: (0177) 2583899 oder (0163) 3056831.

Die Polizei weist daraufhin, dass der Notruf 110 normal zu erreichen ist.