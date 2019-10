Osterlinde: Die Wasserschäden sind unübersehbar

Die Wasserschäden durch ein undichtes Dach am Feuerwehrgerätehaus in Osterlinde sind massiv. Davon haben sich auch die Mitglieder des Ortsrates Nordwest während ihrer letzten Sitzung im Feuerwehrgerätehaus überzeugt. Ortsbrandmeister Philipp Loewe informierte am Rande der Sitzung über die...