Trickdiebe bestehlen einen 90-Jährigen in Lebenstedt

Zwei Männer sind laut Polizei am Freitag, zwischen 15 und 15.30 Uhr unter dem Vorwand, mit dem Mann verwandt zu sein, an der Swindonstraße in die Wohnung eines 90-jährigen pflegebedürftigen Mannes eingedrungen. Während einer der Täter den Mann in ein Gespräch verwickelte, entwendete sein Mittäter Uhren und Schmuckstücke, heißt es im, Polizeibericht. Täterbeschreibung: 1,85 bis 1,90 Meter groß, kräftige Statur, etwa 40 Jahre alt, Schirmmütze; der andere 1,65 bis 1,70 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05341) 18970.