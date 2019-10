Lebenstedt – Streit endet in Zelle und im Klinikum

Nach einer Körperverletzung am Sonntag, 1.26 Uhr, in Lebenstedt an der Swindonstraße ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben war ein 33-Jähriger mit einem 49-Jährigen in Streit geraten, in dessen Verlauf es zu einem Handgemenge zwischen den beiden kam. Hierbei habe der Jüngere dem Älteren einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, der durch den Schlag auf den Hinterkopf gefallen sei. Der 33-Jährige habe anschließend die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Der Ältere wurde sei einer Beule am Hinterkopf sowie einer Nasenbeinfraktur ins Klinikum gebracht worden.

