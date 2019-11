Lebenstedt: Mülltonne bei Brand beschädigt

Der Sachschaden beträgt 350 Euro, so die Polizei. (Symbolbild)

Eine Mülltonne hat am Donnerstag um 19.45 Uhr am Hans-Böckler-Ring gebrannt und ist durch das Feuer beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist die Klärung der Brandursache Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Bei dem Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 350 Euro.