Salder: Diebe brechen in Bürogebäude ein

Unbekannte sind zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in ein Bürogebäude an der Museumstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter dafür eine Fensterscheibe ein. Die Diebe entwendeten ein elektronisches Gerät. Es entstand ein Schaden von mindestens 400 Euro, so die Polizei weiter.