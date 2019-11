Kranich-Gymnasium Lebenstedt nutzt Schulwald als Lernort

Das Kranich-Gymnasium nutzt seinen Schulwald in der Fuhseaue in Salder aktiv als Lernort für nachhaltige Bildung. Jede 6. Klasse war Ende Oktober für einen Tag im Schulwald, heißt es in der Pressemitteilung. Bei strahlendem Herbstwetter forschten die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen...