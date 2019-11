Kinder-Uni in Salzgitter: Einblick in die Medizin

Sie bekamen als „Mini-Studenten“ einen Einblick in die Welt der Medizin im Helios-Klinikum Salzgitter, heißt es in der Pressemitteilung der Einrichtung. Bereits zum zweiten Mal habe das Haus damit Kindern einen Einblick gewährt.

Was passiert im Schockraum? Wie vermehren sich Keime? Wie funktioniert ein Ultraschall? Was ist eine Plazenta? Und wie wird ein Gips richtig angelegt? Das Interesse sei groß gewesen, heißt es weiter. Die Teilnehmer der Kinder-Uni stellten den Dozenten jede Menge Fragen. Diese wiederum waren begeistert, über welches Wissen die „Mini-Mediziner“ bereits verfügen. Ärzte, Pflegekräfte und Lehrer gaben auch Einblicke in die sonst nicht zugänglichen Bereiche des Klinikums.

Im Anschluss an die Vorlesungen gab es immer auch die Möglichkeit, bei Exkursionen hinter die Kulissen verschiedener Abteilungen zu schauen und selbst einiges auszuprobieren. So ging es unter anderem auch in die Notaufnahme. Es gab die Vorlesung„Das Geheimnis um den Klapperstorch“, eine farbenfrohe Hygiene-Schulung, spannende Geschichten der Damen der Bücherei und der Grünen Damen, die Besichtigung des Rettungswagens und einen Nachmittag im Bildungszentrum des Klinikums, wo die Mini-Studenten selber minimal-invasiv, „operieren“ konnten. Mit einem kurzen Video und dem „Biene-Maja-Lied“ von Karel Gott wurden die Kinder spielerisch auf das wichtige Thema „Leben retten“ eingestimmt: prüfen, rufen, drücken und im richtigen Rhythmus die Herzdruckmassage vornehmen. „Die Kinder zeigten keine Scheu“, so das Klinikum. Genau dies sei auch das Anliegen gewesen: den Kindern die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen und sie für Medizin zu begeistern.