Familiensteit in Thiede eskaliert: Mann tritt Polizisten

In einen heftigen Streit mündete am späten Samstagabend eine Familienfeier in einem Haus am Sierscher Weg in Thiede. Schließlich alarmierte die Frau eines Beteiligten die Polizei. Da sich der 36-Jährige sich auch nach Eintreffen der Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Da beleidigte er die Polizeibeamten und wehrte sich. Am Boden liegend, trat er einen 26-jährigen Polizisten, traf ihn über dem rechten Auge und verletzte ihn leicht. Der Täter drohte einem Polizeibeamten mit dem Tode. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Nötigung ermittelt.

