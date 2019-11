Bleckenstedt. Bei dem Unfall in Bleckenstedt entsteht Sachschaden am Auto und mehreren Bäumen. Zeugen werden gesucht.

Autofahrer rast von der Industriestraße Nord in den Wald

Ein 58-jähriger Autofahrer, der die Industriestraße Nord befuhr, beobachtete am Samstag um 20.10 Uhr, wie ein Auto mit hohem Tempo von der Industriestraße Nord aus über die Eisenhüttenstraße hinweg ungebremst in den Wald fuhr. Der Zeuge lief zum Fahrzeug. Dort teilte ihm einer der Insassen mit, dass „alles okay“ sei. Drei Insassen flohen dann zu Fuß, das Auto musste - ein roter SUV der Marke Volkswagen (Modell T-Roc) - abgeschleppt werden. Mehrere Bäume wurden beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter (05341) 293470 mit der Polizeistation Salzgitter-Thiede in Verbindung zu setzen.