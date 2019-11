Worüber die Männer in Streit gerieten, ist zurzeit noch unbekannt, so die Polizei. (Symbolbild)

Lebenstedt. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Restaurant ist eskaliert. Der 56-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.

56-Jähriger bei Streit in Lebenstedt mit Glasflasche verletzt

In einem Restaurant an der Berliner Straße ist am Dienstag um 12.55 Uhr ein Streit zwischen einem 39-Jährigen und einem 56-jährigen Mann eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, soll der 39-Jährige den 56-Jährigen im Verlauf der Auseinandersetzung mit einer Glasflasche verletzt haben.

Der 56-jährige Mann musste verletzt in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Warum die beiden Männer in Streit gerieten, dazu kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.