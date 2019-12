Unbekannte stehlen Seniorin in Lebenstedt die Handtasche

Lebenstedt. Die 81-Jährige bemerkte den Verlust erst an der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts an der Reppnerschen Straße. In der Tasche war unter anderem Bargeld.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 13 und 13.30 Uhr einer 81-jährigen Salzgitteranerin in einem Lebensmittelgeschäft in der Reppnerschen Straße unbemerkt ihre Handtasche gestohlen. Die Seniorin stellte den Verlust erst an der Kasse fest, wie die Polizei mitteilt. In der Tasche befand sich demnach auch ihre Geldbörse mit circa 50 Euro Bargeld und dem Personalausweis. Die Polizei bittet um Hinweise: (05341) 18970.