Lebenstedt. Die Frau fuhr am Samstagabend auf der Neißestraße aus Unaufmerksamkeit auf einen geparkten Hyundai auf – und setzte eine Kettenreaktion in Gang.

60-Jährige verursacht in Lebenstedt Unfall – vier Pkw beschädigt

Eine 60-Jährige hat am Samstagabend auf der Neißestraße einen Unfall mit vier weiteren beschädigten Pkw verursacht. Laut Polizei fuhr die Salzgitteranerin, die in Richtung Peiner Straße unterwegs war, gegen 21.50 Uhr auf Höhe des Fitnessstudios wegen einer Unachtsamkeit auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere, davor abgestellte Pkw ebenfalls beschädigt. Drei der vier betroffenen Fahrzeuge waren anschließend mussten abgeschleppt werden, heißt es weiter. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

Die 60-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Neißestraße zeitweise komplett gesperrt.