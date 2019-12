Die Polizei bekam es am Mittwochabend mit einer aggressiven Lebenstädterin zu tun.

Lebenstedt. Die Frau war in ihrem Haus in der Chemnitzer Straße zuvor auffällig geworden. Die Beamten leiteten nun Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

37-Jährige greift in Lebenstedt Polizisten an

Die Polizei ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr zu einem Wohnhaus in der Chemnitzer Straße gerufen worden. Grund war das auffällige Verhalten einer 37-jährigen Bewohnerin, die laut Ermittlungen offensichtlich vorsätzlich eine Glasscheibe beschädigt hatte. Die Frau versuchte nach Eintreffen der Beamten zudem, auf diese einzuschlagen und sie anzuspucken, heißt es in der Mitteilung von Polizeisprecher Matthias Pintak. Ein Polizist erlitt dabei Verletzungen.

Derzeit werde ermittelt, ob die 37-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben könnte, so Pintak weiter. Ihr wurde vor Ort eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten außerdem mehrere Ermittlungsverfahren ein.