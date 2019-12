Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen am Sonntag in Lebenstedt.

Lebenstedt. Die beiden Fälle ereigneten sich am Sonntag am Moränenweg. Die Einbrecher erbeuteten jeweils Wertgegenstände.

Unbekannte steigen in Lebenstedt in Wohnhäuser ein

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag durch jeweils aufgehebelte Fenster in zwei Wohnhäuser am Moränenweg in Lebenstedt eingebrochen und haben dort laut derzeitigem Ermittlungsstand Wertgegenstände erbeutet. Der erste Fall ereignete sich zwischen 6.30 und 21.45 Uhr, der zweite zwischen 17 und 19.30 Uhr, so Polizeisprecher Matthias Pintak. Die Polizei bittet um Hinweise: (05341) 18970.