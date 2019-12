Streit mit Folgen auf Reppnerscher Straße in Lebenstedt

Eine 43-Jährige und ein bislang Unbekannter sind am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der Reppnerschen Straße in Streit geraten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der Mann versucht haben, die Handtasche der Frau an sich zu reißen. Die Polizei hat, so Sprecher Matthias Pintak, Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet – es wird zudem geprüft, ob die

43-Jährige sich bei dem Zwischenfall Verletzungen zugezogen hat. Laut ersten Zeugenaussagen soll es sich bei dem Beteiligten um einen „größeren Mann“ handeln. Die Polizei bittet nun um weitere

Hinweise: (05341) 18970.

