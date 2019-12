Einbrecher haben bei einem Einbruchsversuch in Lebenstedt ein Fenster beschädigt. (Symbolbild)

Einbrecher beschädigen Fenster in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 19 und 19.45 Uhr versucht, in ein Haus an der Liebermannstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, brachen sie ein Fenster auf. Dieses ging dabei zu Bruch.

Die Polizei ermittelt zurzeit noch, ob der oder die Täter das Haus betreten haben. Es können auch noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Schadenhöhe beträgt zirka 300 Euro.