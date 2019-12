Salder. An dem Auto des 32-Jährigen waren unter anderem Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs montiert. Außerdem stand der Fahrer unter Drogeneinfluss.

Autofahrer in Salder begeht gleich mehrere Straftaten

Bei einer Kontrolle auf der Mindener Straße haben Polizisten am Donnerstag um 15.10 Uhr einen 32-jährigen VW-Fahrer überprüft. Dabei ermittelten die Beamten, dass an dem Auto willkürlich Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges montiert waren. Zudem war der Wagen nicht zugelassen und wurde ohne gültige Haftpflichtversicherung geführt, so die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Gegen den Fahrer leiteten die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren ein.