Frederunda war die Bauherrin des Stifts Steterburg

Das Stift Steterburg ist so hübsch anzusehen: Böse Zungen könnten behaupten, so etwas kann doch gar nicht in Salzgitter stehen. Tut es aber! Wer bisher noch keinen Fuß nach Steterburg gesetzt hat, sollte das spätestens im neuen Jahr nachholen. Die Farben, das Bauwerk, das ganze Ambiente: Es lohnt...