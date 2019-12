Die 70-Jährige ist auch entgegen der Fahrtrichtung gefahren und hat Ampeln nicht beachtet, so die Polizei. (Symbolbild)

Autofahrerin verursacht mehrere Unfälle in Lebenstedt

Eine 70-jährige Daimlerfahrerin hat am Sonntag um 22.50 Uhr einige Unfälle verursacht und Verkehrsvorschriften missachtet. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte sie mit ihrem Wagen auf der Swindonstraße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße beim Vorbeifahren einen geparkten BMW. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort. Kurze Zeit später habe die Frau ihre Fahrt gestoppt und aus derzeit nicht bekannten Gründen gegen den Wagen eines Zeugen getreten.

Im weiteren Verlauf ihrer Fahrt über die Konrad-Adenauer-Straße/Albert-Schweitzer-Straße/Willy-Brandt-Straße sei sie teilweise mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren, habe zum Teil Ampeln nicht beachtet und Verkehrszeichen beschädigt. Im Bereich der Willy-Brandt-Straße sei sie zudem entgegen der Fahrtrichtung gefahren.

Die Fahrerin sei schließlich über die Kattowitzer Straße weiter in Richtung Westfalenstraße gefahren. Auch in diesem Streckenverlauf missachtete die 70-Jährige mehrere Verkehrsvorschriften. In mindestens zwei Fällen musste der Gegenverkehr ihrem Fahrzeug ausweichen, damit es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Die Polizei konnte das Fahrzeug im Bereich Reppnersche Bucht stoppen.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden. Zudem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher. Es entstand ein Schaden von mindestens 9.300 Euro. Gegen die Frau ermittelt nun die Polizei.

Die Polizei in Salzgitter sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Sie sollen unter (05341) 18970 mit der Polizei in Verbindung setzen.