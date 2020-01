Polizei erwischt Jugendliche in Shisha-Bar in Lebenstedt

Die Polizei hat am Samstagabend in der Zeit von 20 bis 21.30 Uhr eine Shisha-Bar an der Berliner Straße kontrolliert.

Die Überprüfungen der Besucher ergaben laut Sprecher Matthias Pintak, dass sich zu diesem Zeitpunkt zwei junge Frauen im Alter von 13 und 17 Jahren in der Bar aufhielten, die die gegenüber den Beamten falsche Angaben zu ihren Personalien gemacht hatten.

Die Polizei übergab die beiden den Erziehungsberechtigten und leitete zudem Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, so Pintak weiter.