Sempers-Engel nehmen sich Zeit für einsame Salzgitteraner

Sie wollen mit ihnen einmal in der Woche eine Stunde Zeit verbringen. Die ersten fünf Ehrenamtlichen wurden am Samstag in der Beratungsstelle Soziales Netzwerk Salzgitter An der Windmühle in Lebenstedt für ihre Aufgaben geschult. Besuchsdienste für ältere, einsame Menschen ins Leben zu rufen, ist...