Zebrastreifen in Salder sollen deutlicher sichtbar werden

Mehr Farbe wünscht sich der Ortsrat Nord für zwei Zebrastreifen in Salder. Die Markierungen sowohl des Zebrastreifens vor dem Kindergarten- und Schulzentrum in Salder als auch an der Einmündung Museumsstraße/Vor dem Dorfe seien stark abgenutzt und teilweise nicht mehr vorhanden, begründete...